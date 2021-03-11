Порятунок Бембі: на Полтавщині з-під криги витягнули 2 оленят

Малюки провалилися під лід на річці Псьол у Полтавській області. Їм на допомогу прийшли рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Двоє маленьких оленят тікали від зграї собак. Малюки вибігли на лід і провалилися. Інцидент стався на річці Псьол поблизу села Рашівка Гадяцького району.

Цікаво Милий вагон метро: у київській підземці рекламують котів та собак із притулків

Добре, що поруч були небайдужі люди, які самі кинулися на порятунок та викликали рятувальників і лісників, – повідомляють у ДСНС.



Спільними зусиллями тварин вдалося врятувати / Фото ДСНС

Оленят врятували спільними зусиллями місцеві мешканці, єгері, а також працівники пожежної станції "Рашівська місцева пожежна охорона".

Тварин оглянули та обробили рани. Їх вирішили забрати лісники, але оленята, відпочивши, піднялися на ноги й вирушили подалі від людей до лісу, – розповідають рятувальники.