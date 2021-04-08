У Полтаві знайшли собаку в смітнику: песику потрібен новий дім – відео

Ця історія могла б закінчитися трагічно, якби не полтавські волонтери. Жінка знайшла у смітнику живого собаку. Тварину врятували й відвезли до ветеринарної клініки.

У полтавському мікрорайоні Рибці знайшли собаку. Бідолаху хтось викинув на смітник. У тварини був застарілий перелом лапи, викривлений хребет, побої на тілі та поганий зір.

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Ветеринари врятували Джека / Фото PTV

Мешканка Полтави Олена Тарбєєва, яка знайшла песика, розповідає, що він не міг навіть стояти на лапках.

Він був дуже худий. Він не зміг стояти на ногах, одразу впав, пройшов декілька метрів та ліг на узбіччі, – розповідає жінка.

Собаку одразу відвезли до ветеринарної клініки. Там йому надали допомогу. Знайду назвали Джек. Щодня собаці роблять перев'язки, закапують очі та ставлять крапельниці.

Дає про себе знати й старий перелом лапи. Кістки у тому місці дуже запалені, розповідають ветеринари. Але вже незабаром Джека випишуть з лікарні і йому буде потрібен новий дім.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.

Попри пережите жахіття, пес дуже спокійний. Він спокійно дає робити із собою всі маніпуляції – ветеринари навіть не одягають йому намордник.



Цей спокійний пес шукає новий дім і добрих господарів / Фото PTV

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Придивіться до Джека – раптом він саме той пес, що стане вашим вірним другом. Песикза адресою: Полтава, вулиця Маршала Бірюзова, 58А.

Подивіться відео про врятованого Джека: