Поліцейські врятували безпритульну собаку: який вчинок допоміг

Патрульна поліція Дніпропетровської області врятувала безпритульного собаку. Чотирилапий дуже замерз на морозі.

У Дніпрі вночі на вулиці Гоголя поліцейські помітили безпритульного собаку. Тварина складно рухалася по проїзній частині, тому інспектори зупинилися, аби її оглянути.

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Поліцейські одразу побачили, що собака дуже змерз. У нього виявилися заледенілі лапи.



Порятунок собаки / Патрульна поліція Дніпропетровської області​

Патрульні відігріли песика в автомобілі, і викликали представників КП "Зооконтроль", які забрали тварину.

"Не будьте й ви байдужими. У найближчі дні прогнозують мороз, тож звертайте увагу на тих, хто потребує допомоги", – зазначила патрульна поліція у дописі



Собака, який замерз / Патрульна поліція Дніпропетровської області​

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

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Повідомлення Патрульної поліції Дніпропетровської області

Друзі, на вулиці морозно. Одягайтеся тепліше!

А поки ви спали патрульні не забувають дбати про тих, хто не завжди має тепло та затишок.

Сьогодні вночі на вулиці Гоголя прямо на проїзній частині поліцейські помітили собаку. Тварина ледве рухалася. Інспектори зупинилися і підійшли до неї. У собаки були заледенілі лапи. Видно було, що пес дуже змерз.

Патрульні відігріли песика в автомобілі, і викликали представників КП "Зооконтроль", які забрали тварину.

Не будьте й ви байдужими. У найближчі дні прогнозують мороз, тож звертайте увагу на тих, хто потребує допомоги.

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