Поклав у дитячий візок свою улюблену іграшку: як доберман намагався заспокоїти малюка
Джерело:The Dodo
Коли Нік Елліот та Хейлі стали батьками, вони знали, що вдома ще чекає "старший брат" доберман-пінчер, якого звати Томмі. Як собака відреагував на дівчинку – читайте у матеріалі.
Сім'я хвилювалася, як Томмі сприйме появу маленької дитини. Проте побоювання виявилися марними, адже доберман став для дівчинки добрим другом.
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За словами Ніка, Томмі завжди добре ставився до дітей. Під час сімейних посиденьок, доберман був поруч, дозволяв малюкам гладити себе й був терпеливим. "Він від природи дуже м'який та дбайливий. Томмі – ідеальна няня", – зазначив Нік.
Томмі з сім'єю / Фото Nick Elliott
Доберман одразу почав розглядати та обнюхувати дівчинку, коли її принесли додому. Після цього він завжди був десь поруч з дитиною, показуючи, що готовий захищати нову господиню.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Крім того, камера спостереження, яку встановили в одній з кімнат, зняла, як зворушливо пес піклується про дівчинку. На відео Томмі, сподіваючись заспокоїти дитину, приніс їй свою улюблену іграшку – плюшевого ведмедика, якого поклав у візок.
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Дивіться відео: як пес приніс іграшку дитині