"Екскременти в зоопарку": у Лондоні відкрилася унікальна виставка фекалій тварин

Цього жовтня в Лондоні відбудеться загадкова та освітня подія для сімей. Унікальна виставка під назвою "Походження фекалій: екскременти в зоопарку" буде з 9 по 28 жовтня.

У Лондоні відкрилася виставка фекалій тварин Куратором Трейсі Лі, відомої художниці та колишнього доглядача зоопарку, ця колекція збиралася протягом двох десятиліть. Пропонуючи захопливий погляд на світ екскрементів, виставка обіцяє стати спонуканням до роздумів для відвідувачів будь-якого віку. Дивіться також Серед них навіть домашній кіт: вчені виявили 125 видів ссавців, які світяться під ультрафіолетом

У 2001 році Трейсі Лі взялася за унікальну спробу, коли почала накопичувати фекалії. Її надихнуло те, що вона щиро попрощалася зі своєю улюбленою слонихою Ґітою. Через потребу тварини у більш просторому середовищі існування Ґіту перемістили з Лондонського зоопарку до зоопарку Віпснейд.

Коли ти працюєш з цими тваринами, то закохуєшся в них. Вони стають твоєю сім'єю. Якщо вони хворі, ти залишаєшся з ними ночувати, ти з ними на Різдво... Коли вантажівка поїхала в темряву, я почувалася спустошеною. Я взяла одну з фекалій Ґіти і подумала: "Це останнє, що я маю від Ґіти",

– пригадує вона.

Цей перший "експонат" поклав початок. Згодом двох носорогів, на ім'я Розі та Джос, перевезли до альтернативних зоопарків, що спонукало Трейсі взяти другий зразок.

Трейсі Лі з одним із експонатів виставки / Фото благодійної організації Creative Youth​

Протягом двох десятиліть Лі старанно розширювала колекцію, ретельно висушуючи фекалії та зберігаючи їх як у сараї своєї подруги, так і у своєму. Вона навіть звернулася за допомогою до колег-професіоналів у різних зоопарках, щоб розширити свою збірку.

Два роки тому Трейсі Лі перейшла з посади доглядача зоопарку на творчі обов'язки – тепер вона розмальовує простір зоопарку, робить листівки та вивіски.

Це чудова виставка, оскільки вона дає відвідувачам можливість говорити про кал — і це те, що приваблює людей будь-якого віку. Мені особливо хочеться використати виставку Трейсі, щоб познайомити молодь з умовами, у яких нині перебуває природа,

– каже Робін Гатчинсон, засновник благодійної організації Creative Youth.

Станом на 7 жовтня вже понад 1 000 школярів зареєструвалися на виставку "Походження фекалій".