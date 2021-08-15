Погані хлопчики: фото собак, які щойно вчинили "злочин" і зовсім не шкодують
15 серпня 2021 , 10:16Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Будь-який власник собаки назве вам тисячу причин, чому ці створіння є найкращими друзями людини. Але навіть у наймиліших творінь на землі буває вихідний, коли вони забувають про свій янгольський характер та чудові манери.
Так, песики не завжди бувають милими та слухняними створіннями. Якщо ви приносите у свій дім цуценя, будьте готові до того, що ремонт та меблі можуть трішки (або сильно) постраждати.
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