Погані хлопчики: фото собак, які щойно вчинили "злочин" і зовсім не шкодують

15 серпня 2021 , 10:16
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Джерело:

Boredpanda

Будь-який власник собаки назве вам тисячу причин, чому ці створіння є найкращими друзями людини. Але навіть у наймиліших творінь на землі буває вихідний, коли вони забувають про свій янгольський характер та чудові манери.

Так, песики не завжди бувають милими та слухняними створіннями. Якщо ви приносите у свій дім цуценя, будьте готові до того, що ремонт та меблі можуть трішки (або сильно) постраждати.

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"Стіна сама на мене напала"


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Маленькі садівники


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Пишається тим, що наробив


Фото Reddit

А цей песик з'їв паспорт своєї власниці


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Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Йому просто не було нічого видно


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Такий маленький пес, а так багато шкоди наробив


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На думку цього песика, диван став тільки краще


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Ці красені теж покращили свою лежанку


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А цей митець художньо сходив у туалет


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Автор: Аліна Рудченко