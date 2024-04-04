Бігають ухилянти та ведмідь: дикого звіра помітили на кордоні з Румунією

В Україні від початку дії воєнного стану деякі чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон. Нерідко вони можуть наткнутися на хижаків, які "допомагають патрулювати" прикордонникам.

Це може бути рись, лисиця, чи як цього разу – ведмідь. Його помітили біля українсько-румунського кордону.

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Поблизу кордону з Румунією помітили ведмедя

Господар Карпат потрапив в об'єктив фотопастки прикордонників. Він неспішно "патрулював" українсько-румунську ділянку кордону.

Застерігаємо всіх, хто планує прогулянки манівцями, не наражати себе на небезпеку,

– йдеться у повідомленні.

Поблизу кордону з Румунією помітили ведмедя / Фото ДПСУ

Українські прикордонники закликають не нехтувати правилами безпеки та законом і не перетинати кордон поза межами пунктів пропуску. Інакше можна потрапити не за кордон, а у пащу дикого звіра.

У фотопастку ДПСУ потрапляла і рись

Рисі часто потрапляють у фотопастки, розставлені на різних територіях України. Цього разу хижака зафіксували в Карпатах.

Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею в Карпатах,

— йдеться в підписі до знімків рисі.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, приблизно кожне третє затримання було здійснено завдяки фотопасткам.