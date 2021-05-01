Стажери з Гоґвортсу: Південь Австралії заполонили тисячі папуг – епічне відео

Австралійське місто Наура у Новому Південному Уельсі заполонили тисячі папуг. Доки одні люди жартують, що птахи везуть листи з Гоґвортсу, інші – згадують моторошні кадри з фільму Альфреда Гічкока.

Спершу про нашестя папуг на Півдні Австралії люди дізналися з відео у тіктоці. Опубліковані кадри справді вражали: здавалося, що папуги стали новими господарями міста.

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Птахи розташувалися на дахах будинків, автомобілях, ліхтарних стовпах, галявинах. Папуги вже знайшли для себе ласощі: на відео видно, що більшість птахів щось жують.

За день відео набрало майже 200 тисяч переглядів.

Враженнями від побаченого люди ділилися в інтернеті. Найбільше користувачі мережі жартували, що у Гоґвортсі відбулися зміни, і тепер магічні листи розносять не лише сови, але ще й папуги. Водночас деякі люди згадали фільм "Птахи" Альфреда Гічкока.

Місцеві жителі зізнаються, що папуги поводяться досить нахабно. Однак їм готові усе пробачати.

Тим часом екологи б'ють на сполох. Вони переконані, що переселитися до людей птахів змусило якесь лихо, яке зруйнувало їхнє природне середовище.

Південь Австралії заполонили тисячі папуг: дивіться відео