Пишні чорні вуса: у США врятували цуценя, зовнішність якого вас здивує

Зовнішність цього цуценяти складно не запам'ятати. Природа нагородила малюка розкішними вусами, намальованими на мордочці.

Доля малюка складалася сумно: дівчинку знайшли покинутою в коробці. Але зараз цей неординарний малюк мешкає у новій сім'ї, яка дуже його любить.

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Співробітники Арізонського гуманного товариства знайшли цуценя покинутим у коробці. Малюк мав незвичне забарвлення – на його морді "намальовані" пишні чорні вуса.

Однак попереднім власникам було все одно на незвичну зовнішність цуценяти. На жаль, вони викинули його на вулицю.

Фахівці стверджують, що цуценя є метисом боксера і навряд чи провело на вулиці тривалий час. Коли дівчинку врятували, вона виглядала домашньою та доглянутою.

Завдяки Арізонському гуманному товариству цуценя знайшло новий дім. Дівчинку назвали Пані Мустакія (від англійського "mustache", що значить вуса – 24 канал).

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