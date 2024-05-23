Скільки болю в його очах: мережу розчулило відео з алабаєм, врятованим під Вовчанськом

Щодня у зонах бойових дій українські волонтери, ризикуючи власним життям, рятують наших маленьких друзів. Собаки, котики і не тільки, залишаються покинутими через війну. Вони переживають сьогоднішні реалії так само важко, як і люди, – і це видно навіть по їхніх очах.

Зокрема, такий випадок трапився днями під Вовчанськом Харківської області, де окупанти почали новий наступ. На евакуацію дочекався алабай, відео з яким зворушило соцмережі.

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В очах врятованого собаки так багато болю

Собака породи алабай застряг на подвір'ї приватного будинку поблизу Вовчанська в результаті безперервних обстрілів з боку російських окупантів. Собака був змушений пережити п'ять днів самотності посеред хаосу.

Хоробрі українці ризикували своїм життям, щоб врятувати тварину з біди. В кінцевому підсумку їх дії призвели до щасливого кінця, попри сумний характер історії та загалом ситуації.

Як це було: дивіться відео

Волонтери, які прибули на місце, швидко визволили алабая з його вольєра і, не гаючи часу, повезли з собою на відносно безпечну територію.

В очах врятованого собаки можна помітити сум та страх невідомості водночас. Однак він зумів пережити ці жахливі дні, й сподіваємося, далі на нього чекають лише світлі та мирні будні.

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