Скільки болю в його очах: мережу розчулило відео з алабаєм, врятованим під Вовчанськом
Джерело:мережа "X" @pogrebeckij
Щодня у зонах бойових дій українські волонтери, ризикуючи власним життям, рятують наших маленьких друзів. Собаки, котики і не тільки, залишаються покинутими через війну. Вони переживають сьогоднішні реалії так само важко, як і люди, – і це видно навіть по їхніх очах.
Зокрема, такий випадок трапився днями під Вовчанськом Харківської області, де окупанти почали новий наступ. На евакуацію дочекався алабай, відео з яким зворушило соцмережі.
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В очах врятованого собаки так багато болю
Собака породи алабай застряг на подвір'ї приватного будинку поблизу Вовчанська в результаті безперервних обстрілів з боку російських окупантів. Собака був змушений пережити п'ять днів самотності посеред хаосу.
Хоробрі українці ризикували своїм життям, щоб врятувати тварину з біди. В кінцевому підсумку їх дії призвели до щасливого кінця, попри сумний характер історії та загалом ситуації.
Як це було: дивіться відео
Волонтери, які прибули на місце, швидко визволили алабая з його вольєра і, не гаючи часу, повезли з собою на відносно безпечну територію.
В очах врятованого собаки можна помітити сум та страх невідомості водночас. Однак він зумів пережити ці жахливі дні, й сподіваємося, далі на нього чекають лише світлі та мирні будні.
Ситуація у Вовчанську: останні новини
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що окупанти все ще не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.
- Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема, й у місті Вовчанськ, яке залишається однією з головних цілей росіян.
- Олександр Сирський розповів, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав великих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Водночас у районі Липців ворог також зазнав великих втрат, перейшов до активної оборони, а наразі проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ