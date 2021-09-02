Під Києвом собака працював разом із водієм маршрутки: миле відео

Водій маршрутного таксі вирішив розважити своїх пасажирів та взяв із собою на роботу песика. Про це в мережі розповіли пасажири незвичного рейсу.

Цікава подія трапилася в Ірпені. Чемний песик породи такса спокійно лежав біля свого власника.

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Відео про хвостатого помічника опублікувала в мережі користувачка тіткоку з ніком @nikasss0.

Я зайшла у маршрутку й побачила дуже милу картину. Водій працює зі своїм собакою, – написала авторка відео.

Песик спокійно лежав поблизу водія. Тварина не хвилювалася й не звертала уваги на пасажирів.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно

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