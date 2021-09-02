Під Києвом собака працював разом із водієм маршрутки: миле відео

2 вересня 2021 , 21:16
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Джерело:

телеграм-канал Великий Київ

Водій маршрутного таксі вирішив розважити своїх пасажирів та взяв із собою на роботу песика. Про це в мережі розповіли пасажири незвичного рейсу.

Цікава подія трапилася в Ірпені. Чемний песик породи такса спокійно лежав біля свого власника.

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Відео про хвостатого помічника опублікувала в мережі користувачка тіткоку з ніком @nikasss0.

Я зайшла у маршрутку й побачила дуже милу картину. Водій працює зі своїм собакою, – написала авторка відео.

Песик спокійно лежав поблизу водія. Тварина не хвилювалася й не звертала уваги на пасажирів.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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  • Власниця песика прогулювалася зі своїм улюбленцем, коли раптово втратила свідомість.
  • Собака на прізвисько Кловер витягнув повідець з рук дівчини та пішов на середину дороги, щоб просити про допомогу.
  • 2 водіїв зупинилися та кинулися на допомогу дівчині.
  • На щастя, із власницею Кловера зараз усе добре – завдяки допомозі собаки та небайдужих людей.

 

Автор: Аліна Рудченко