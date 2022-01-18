Під час розмови почула нявчання: як телефон допоміг повернути загубленого кота

Кіт Барнабі зник 8 місяців тому і тільки диво зуміло повернути його додому. Під час телефонної розмови з ветеринаром власниця почула знайоме нявчання.

Цікава історія трапилася в Ессексі, Велика Британія. Там жінка на ім'я Рейчел Лоуренс загубила кота і 8 місяців марно намагалася його знайти.

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Під час розмови почула нявчання

Після цього тривалого проміжку часу Рейчел знадобилася консультація у ветеринара щодо іншої своєї кішки. Жінка зателефонувала до клініки, а під час розмови почула на фоні характерний крик.

Вона запитала, що це за тварина та одержала відповідь, що це бродячий кіт. Через деякий час Рейчел зателефонувала ще раз і попросила описати тварину. Так з'ясувалося, що це її загублений улюбленець Барнабі.

Жінка розповідає – під час розмови була майже впевнена, що впізнала нявчання свого кота. Тому вона зателефонувала ще раз та запитала, чи має той кіт чорне хутро з білою плямою на лапі.



Власниця випадково впізнала нявчання свого кота під час розмови телефоном / Фото ілюстративне з Unsplash

У клініці це підтвердили, тому Рейчел взяла фото свого кота і пішла туди. Щойно знайду занесли до кімнати, як власниця негайно впізнала його.

Я не могла стримати емоцій і розплакалася вголос. Ми не бачили його вісім місяців,

– розповідає жінка.

Кіт був чипований

Раніше 3 дітей родини називали кота товстуном, але після вуличного життя він став худим, хутро облізло, а його тіло все вкрите виразками.

Тепер за котиком будуть ретельно доглядати та інтенсивно годувати, щоб він повернув свій звичний вигляд. Кіт був надзвичайно щасливий, коли власниця взяла його на руки та приголубила.

Рейчел також розповідає, що кіт був чипований перед тим, як загубився. Однак, ймовірно, процедуру виконали неправильно і ветеринари не зуміли з'ясувати, хто власники кота. Вражає Обіймала собак, а рятувальники тягнули за одяг: як у Вінниці прийшли на допомогу тваринам

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