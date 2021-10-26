Під час роботи робить селфі з тваринами: чим відомий бразильський листоноша

Бразильця Крістіана да Сілва Антунеса в соціальних мережах називають "листоношею, який товаришує з тваринами". Докази щирої дружби чоловік активно публікує у соціальних мережах.

Крістіано розповів, що для того, аби налагодити контакт з чотирилапим, спочатку він вітається з ним здалеку. Тоді дає себе обнюхати та краще запам'ятати.

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З кожним наступним візитом він підходить все ближче і ближче. За кілька тижнів собака вже біжить до Крістіано обійматися.

Чоловік зазначив, що були тварини, які агресивно реагували. Проте він до цього готовий, адже на пошті їх вчать правилам захисту. Проте навіть з такими собаками йому вдалося потоваришувати.

Крім того, листоноша серед друзів має й інших тварин, наприклад, кішок чи кроликів. Чоловік зізнався, що мріє відкрити власний притулок, аби допомагати тваринам.

Дивіться фото, які листоноша публікує на своїй сторінці в інстаграм:

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