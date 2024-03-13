Неприємний сюрприз: один із найотруйніших і найагресивніших монстрів у світі ховається в бананах

Бразильські мандрівні павуки роду Phoneutria є одними з найнебезпечніших і найотруйніших тварин на Землі. Вони також відомі як озброєні павуки або бананові.

Дослідники багато разів класифікували їх як павуків із найотруйнішими укусами у світі. Не припиняють попереджати, що ці "монстри" можуть ховатися в тропічних фруктах.

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Де живуть бразильські павуки?

Представники цього виду мешкають на півночі Південної Америки, причому принаймні один вид поширений не тільки в Бразилії.

Phoneutriafera і Phoneutria nigriventer є основними видами, що фігурують у новинних статтях, оскільки вони часто подорожують за кордон – представники цих двох видів мандрують із партіями бананів, спричиняючи сум'яття по всьому світу,

– кажуть вчені з Університету Флориди.

Дослідники помітили, що розмір бразильських мандрівних павуків варіюється залежно від виду, причому деякі особини досягають розмаху ніг до 18 сантиметрів. Ці павуки відомі своєю агресивною поведінкою і навряд чи відступлять, коли відчують загрозу. Замість цього вони, швидше за все, стануть на задні ноги й приготуються до нападу.

Наслідки укусу бразильського мандрівного павука

Згідно з дослідженням, проведеним у 2023 році, вчені повідомили, що лише в Бразилії щороку реєструється майже 4 000 укусів павука Phoneutria nigriventer. Отрута цих павуків впливає на нервову систему людини, викликаючи такі симптоми як:

двоїння в очах;

нерегулярне серцебиття;

тривалу болісну ерекцію.

Симптоми, пов'язані з укусом бразильського павука-мандрівника, є наслідком дії нейротоксину PhTx3. На жаль, цей нейротоксин може бути смертельним для людини й спричинити смерть протягом години.

Бразильський мандрівний павук роду Phoneutria / Фото TacioPhilip

Нещодавно вчені успішно створили антидот, здатний врятувати людей, укушених цими павуками. Крім того, відкриття, зроблене у 2019 році, показало, що цей вид модифікував свою отруту для ураження хребетних тварин, що потенційно пояснює підвищену токсичність отрути для людини.

Зауважимо, нещодавнє дослідження, проведене індійськими вченими, виявило, що азійські слони демонструють особливу поведінку після смерті своїх дитинчат. Їхні дії мають схожість з людськими похоронними обрядами.