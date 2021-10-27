Песик щодня чекає продавця морозива, щоб отримати безкоштовий десерт: миле відео

Бордер коллі з Бельгії з нетерпінням чекає на свого улюбленого морозивника на подвір’ї. Дружній собака отримує ласощі та чудову компанію.

Вантажівка з морозивом проїжджає повз будинок власників собаки близько 17:00. На подвір’ї морозивника завжди чекатиме песик на ім’я Луна.

Читайте також З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Луна – це бордер коллі, яка живе разом за своїми господарями в бельгійському Харелбеке.

Що відомо про породу бордер коллі Бордер коллі вважають найрозумнішими собаками у світі. Цю породу створили для того, щоб коллі допомагали пастухам контролювати отару. Через це песики легко піддаються тренуванням та можуть виконати будь-які прохання господарів. Також ці собаки дуже вірні – якщо людина стала другом для бордер коллі, то лишиться ним назавжди.

Луна дуже любить морозиво та рада спілкуванню з доброзичливим продавцем, якого бачить чи не щодня.

Як і всі інші тварини на моєму маршруті, Луна отримує від мене смаколик. Я люблю тварин, а всі тварини люблять мене. Навіть осли чекають на мене, ревучи щоразу, коли я проїжджаю повз їх пасовище. Але Луна дуже захоплена моїми візитами,

– розповів морозивник Джо Вуйлстеке.

Власник Луни Ніко Танхе розповів, що собака вже дуже добре вивчив, коли продавець проїде повз. О 17:00 бордер коллі терпляче чекає на вантажівку з ласощами та біжить обійматися з Джо.

Луна обожнює вітатися з морозивником та отримувати ласощі / Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Луни