Песик поцупив з крамниці 5 кілограмів сосисок і отримав винагороду – відео

У Португалії хазяйка відпустила свого песика Мойсея погуляти. Він повернувся не один, а з великою м'ясною здобиччю.

У зубах песик тримав 5-кілограмовий пакет сосисок. Мойсей намагався стрімголов втекти і скоріше ласувати здобутком.

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Мойсей отримує винагороди за крадіжку

Як з'ясувала власниця песика-крадія, сосиски він поцупив у сусідній крамниці. Він швидко з неї вибіг і зі здобиччю попрямував вулицею. Він побачив свою хазяйку, яка знімала його на відео, мило подивився на неї і продовжив тікати.

Жінка почала на нього кричати і голосно реготати. Але Мойсея це не спинило: він щодуху тікав зі здобиччю вулицею.

Песик вкрав 5 кілограмів сосисок: дивіться відео

Хазяйка розповідає: пішла до крамниці і заплатила за викрадені сосиски. Власник магазину поставився до ситуації з гумором і не сварив песика. Навпаки, він дав йому кісточку і сказав, що тепер буде робити це завжди, коли Мойсей приходитиме.

Так кумедний крадій своєю витівкою отримав не покарання, а винагороду.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.