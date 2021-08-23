Песик отримав улюблені ласощі і станцював тектонік: вірусне відео
Джерело:тікток theerin.michelle
Домашні тварини часто дивують господарів своєю щирістю і кумедними витівками. Так, наприклад, собачка Рут за ласощі виконує дивні ритуальні танці.
Одного разу хазяйка Рут зняла бурхливу реакцію свого собаки і запостила у тікток. За декілька днів відео опинилося у рекомендаціях тіктоку і набрало майже 25 тисяч лайків.
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Собачка, яка тішиться ласощам і танцює
Як зазначено у профілі господарки песика, Рут – це італійський хорт. Ця дівчинка дуже емоційна і виробляє десятки гримас. Найвірусніше з нею наразі – ритуальний танець радості після отримання смаколика.
Дівчина підносить до песика ласощі у вигляді кісточки і дає понюхати. Тоді Рут починає енергійно труситися, піднімати лапи вгору і щодуху танцювати.
Авторка лаконічно підписала його "Лапки вгору", проте користувачі вже вигадали десяток інших назв.
Ритуальний танець зацінили користувачі, які вивели відео у рекомендації. У відео з Рут вже понад 200 тисяч переглядів. Користувачі, побачивши цей танець, почали порівнювати її з собою, тектоніком та іншими тваринками.
- "У тварин найщиріші реакції, цього не награти";
- "Це я при вигляді пива";
- "Це я вперше тоді, як клуби відкрили після карантину";
- "Та це ж танець тектонік, пам'ятаєте?" ;
- "Наймиліша мавпочка".
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