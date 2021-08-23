Песик отримав улюблені ласощі і станцював тектонік: вірусне відео

23 серпня 2021 , 08:42
Читать новость на русском

Джерело:

тікток theerin.michelle

Домашні тварини часто дивують господарів своєю щирістю і кумедними витівками. Так, наприклад, собачка Рут за ласощі виконує дивні ритуальні танці.

Одного разу хазяйка Рут зняла бурхливу реакцію свого собаки і запостила у тікток. За декілька днів відео опинилося у рекомендаціях тіктоку і набрало майже 25 тисяч лайків. 

Дізнайтеся У чому переваги стерилізації кішки і який догляд потрібен після операції

Собачка, яка тішиться ласощам і танцює

Як зазначено у профілі господарки песика, Рут – це італійський хорт. Ця дівчинка дуже емоційна і виробляє десятки гримас. Найвірусніше з нею наразі – ритуальний танець радості після отримання смаколика. 

Дівчина підносить до песика ласощі у вигляді кісточки і дає понюхати. Тоді Рут починає енергійно труситися, піднімати лапи вгору і щодуху танцювати.

Авторка лаконічно підписала його "Лапки вгору", проте користувачі вже вигадали десяток інших назв.

@theerin.michelle

Paws up!! ##puppies ##dancingchallenge ##italiangreyhound ##iggiesoftheworld ##iggiesoftiktok

♬ Hands Up - Alper Eğri

Ритуальний танець зацінили користувачі, які вивели відео у рекомендації. У відео з Рут вже понад 200 тисяч переглядів. Користувачі, побачивши цей танець, почали порівнювати її з собою, тектоніком та іншими тваринками.

  • "У тварин найщиріші реакції, цього не награти";
  • "Це я при вигляді пива";
  • "Це я вперше тоді, як клуби відкрили після карантину";
  • "Та це ж танець тектонік, пам'ятаєте?" ;
  • "Наймиліша мавпочка".

Погляньте Музикант The Kiffness випустив перший трек із собакою: це точно хіт

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Автор: Вероніка Климська