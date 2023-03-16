Кулеба був в ефірі одного з українських телеканалів. Міністр розповідав про роль Китаю, коли розмову перервав гавкіт Маріка, інформує 24 Канал.

До речі Кумедний пес увірвався в ефір до Ганни Маляр: неймовірне відео

Улюбленець Кулеби забіг до студії та почав гавкати. Вочевидь, Маріку не сподобалось, як рухалась камера, оскільки його увага була спрямована саме туди.

Кумедне відео розлетілось мережею.

Песик з Маріуполя

Зазначимо, що кличка песика Марік була обрана невипадково. У квітні Кулеба прихистив цуценя, яке вдалося вивезти з Маріуполя.

Дипломат наголошував, що не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя. Крім того, у Кулеби є ще двоє песиків Густав і Бенджі.

Песик в ефірі Ганни Маляр

Схожа ситуація була в ефірі заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Веселий песик заважав чиновниці та всіляко намагався потрапити у кадр.

Вона оприлюднила відео та підписала, що це для гарного настрою глядачів.