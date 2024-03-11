Позаздрять навіть люди: песик подорожує світом, живе у 5-зіркових готелях і має дорогий гардероб

Трирічний чихуахуа насолоджується життям, поки його господарка пакує валізи й везе його через увесь світ. Йому можуть позаздрити навіть люди.

Бао, який живе в Торонто зі своєю господаркою Кса Тхі Нгок Тран, за останні 2 роки побував у Парижі, Франції, Мексиці та Альберті. Чотирилапий зупиняється у п'ятизіркових готелях та має розкішний гардероб.

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Песик живе своє найкраще життя

37-річна фінансистка розповіла, що познайомилася з Бао під час пандемії COVID, але пара почала подорожувати разом лише 2022 року.

Я ніколи не хотіла подорожувати без нього, тому що він мій хлопчик,

– сказала вона.

Першою подорожжю шестикілограмового пса був чотиригодинний переліт до озера Луїза, Альберта. Відтоді Бао та Кса перелетіли через океан.

Песик подорожує зі своєю господинею / Фото Ngoc Tran / SWNS

У Парижі вони зупинилися в готелі Louvre Saint-Honore і пообідали у культовому Café de Flore. Також зробили зупинку біля Ейфелевої вежі.

Бао в Парижі / Фото Ngoc Tran / SWNS

Ще одна особливість Бао полягає в тому, що він не подорожує без своєї валізи. У нього є гардероб з 75 речей вартістю 2 500 доларів. Серед них є навіть шовковий шарф від Chanel, блискучі куртки та светри.

Відтоді, як він був цуценям, мені подобалося підбирати йому одяг відповідно до моєї нейтральної естетики з тренчами й джинсами, але Бао любить гавайську сорочку, коли він у відпустці,

– розповіла Тран.

Песик має розкішний гардероб / Фото Ngoc Tran / SWNS

Вона також зазначила, що є додаткові витрати, пов'язані з поїздкою з домашнім улюбленцем, але, за її словами, це "більш ніж того варте". Вдома Бао також харчується як король, з поживною сироїдною дієтою, яка містить домашній кістковий бульйон для зміцнення здоров'я суглобів.

Тран каже, що завести Бао було найкращим рішенням, і він – її ідеальна пара.

Бао смакує кавою / Фото Ngoc Tran / SWNS

3 роки тому Тран створила для Бао акаунт в Instagram, де ділиться його вдачею та модним вбранням. Бао вже зібрав понад 168 000 підписників і навіть розмістив у своєму профілі посилання на вбрання. За словами Тран, Бао любить камеру, а їй подобається його зв'язок з тисячами підписників.

Щодо майбутнього, Тран розповіла, що вони з Бао планують відвідати Беверлі-Гіллз.