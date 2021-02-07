Хвостатий вогнеборець з Києва: історія пса, який охороняє спокій рятувальників

В одній із пожежних частин Києва живе пес. Він став місцевим улюбленцем і завжди зустрічає та проводжає рятувальників.

Джерело: ДСНС України

Пес Біч "працює" у 18-й рятувально-пожежній частині Києва вже понад 10 років. Одного разу він навіть ледь не загубився.

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Біч "служить" разом з вогнеборцями вже понад 10 років / Фото ДСНС

Іноді Біч катався з рятувальниками додому. Якось він випадково проїхав потрібну зупинку, вийшов у незнайомому місці та довго блукав вулицями Києва.

Так би й бродив пес вулицями Києва, проте побачив пожежну машину. Але і вона привела "втікача" зовсім до іншої частини, – розповідають рятувальники.



Пес став улюбленцем рятувальників / Фото ДСНС

На щастя, на собаці був іменний адресник, який зробили йому рятувальники. Тому Біч швидко повернувся до свого "місця служби" і більше мандрувати не хоче.

Зараз Біч охороняє спокій вогнеборців у депо. Щодня він зустрічає і проводжає їх, але за ворота частини не виходить.



Головне завдання пса – зустрічати й проводжати рятувальників / Фото ДСНС