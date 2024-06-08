Помер пес-ветеран морпіхів Вася, який відгриз собі лапу, щоб не потрапити в полон

У Польщі помер пес Вася, який із 2016 року служив із морськими піхотинцями ВМС ЗС України на Донбасі. Коли він потрапив у ворожу пастку, то відгриз собі лапу, щоб утекти від російських окупантів.

Про смерть Васі повідомила Катажина Замєровська з фонду “Кане корсо без кордонів” (Fundacja CANE CORSO Bez Granic).

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Помер легендарний пес Вася

Останній рік свого життя Вася провів у Польщі – там йому встановили протез замість втраченої лапки. Однак, на жаль, він не зміг відновитися.

Сьогодні плачуть наші серця… Вася, кане корсо, наш ветеран війни в Україні, програв боротьбу з важкою хворобою. Сміливий, красивий і гордий собака. Пес-герой, який під час бою на передовій потрапив у ворожу пастку. Щоб повернутися до своїх, він відкусив собі лапу. Допомогли Васі зробити протез у Польщі… Він завжди буде в наших серцях… Дорогий Васюлику, біжи на інший кінець веселки,

– написала Замєровська.

Відео в пам'ять Васі:

Що відомо про пса-ветерана Васю