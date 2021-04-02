Пес у прямому ефірі вихопив у журналістки мікрофон: кумедне відео

У Москві під час прямого ефіру золотистий ретривер раптово настрибнув на журналістку. Він вихопив у неї яскравий мікрофон з рук і побіг зі здобиччю геть.

Оскільки це було пряме включення журналістки в ефір, глядачі могли потішитися веселій витівці хвостатого. Незручно від цього всього було дикторці, яка у прямому ефірі мала стримувати емоції і продовжувати ефір.

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Песик вихопив у журналістки мікрофон

Кореспондентка розповідала про сонячну погоду і те, що нарешті прийшла весна. Тоді на неї раптово скочив золотистий ретривер і вихопив мікрофон. Він вчепився у нього зубами і побіг собі у сторону. Здивована і зніяковіла журналістка побігла за ним.

Операторові вдалося зняти усі моменти цього кумедного інциденту.

Як пес вихопив у журналістки мікрофон у прямому ефірі: дивіться відео

Пізніше журналістка знову включилася в ефір, але вже поруч із песиком. Він спокійно сидів у кадрі і вже не спокушався на мікрофон. До речі, самий мікрофон майже не постраждав, песик лише трохи погриз поролонову накладку.



Погризений мікрофон / Скриншот з відео

Пізніше на сайті телеканалу детальніше розповіли про самого розбишаку: його звати Мартин, він золотистий ретривер, який дуже любить спілкування. Його господиня припустила: найімовірніше, песик бурхливо зреагував на яскравість мікрофону.



Вдруге журналістка вийшла в ефір разом з песиком / Скриншот з відео