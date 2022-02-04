Пес працює касиром у вʼєтнамському закладі: як обслуговує відвідувачів

Часто собаки також мають роботу, як і люди. Вони можуть бути рятувальниками, шукачами, охоронцями, поводирями та кур'єрами. Герой зірки соцмереж влаштувався касиром.

У соціальній мережі тікток користувач опублікував кумедне відео із собакою.На ньому чотирилапий працює в одному з місцевих ресторанів.

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Через пандемію COVID-19 власники закладу були вимушені частково закритися та працювати, віддаючи їжу з собою. Крім того, вони поставили декілька пластмасових стільців на вулиці, що дало можливість клієнтам поїсти там.

Ще однією зміною у роботі стала допомога собак. Вони навчили чотирилапих брати гроші у клієнтів та нести до каси.

Дивіться відео, як працює собака:

Коли працівниця ресторану вказує на клієнта, собака підходить до нього та бере з його рук гроші. Якщо покупцеві потрібно спочатку відрахувати необхідну суму, пес чекає поруч.

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У коментарях люди були в захваті від такого працівника.

"Працівник місяця!"

"Сподіваюся, у нього відмінна зарплата. Не даремно ж стільки працює."

"Собака крутий, забезпечує себе."

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