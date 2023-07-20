У День народження Патрон опублікував зворушливий допис. Він зауважив, що свій перший рік пам'ятає як спалахи.

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Такими спалахами були миті з мамою, ігри з братиками та сестричками, зустріч з Михайлом

Спалах – я в обіймах якогось чудового хлопчика, а біля нього такий високий чоловік у формі з добрющими очима. То був Михайло, який лишень повернувся з АТО, і поїхав з сином виконати найбільше його бажання на той час: мати пса на ім'я Патрон,

– розповів Патрон.

Він додав, що чітко пам'ятає кожен день упродовж повномасштабного вторгнення. Коли все починалося, ворог поливав місто Патрона кулями, які палали. Пес зізнався, що тоді у нього щось перевернулося. Патрон почав свою боротьбу.

Патрон показав фото у вишиванці

Що Патрон розповів про себе

У День народження Патрон озвучив факти про себе. Зокрема, розповів, що він – пес-сапер в найсміливішій службі світу — ДСНС; Пес доброї волі в ЮНІСЕФ; директор з комунікацій в UAnimals.

Мрія Патрона – перемога та Україна, чиста він мін. А також – аби війни більше ніколи не було ніде у світі. Патрон наголосив, що намагається щодня здійснити свої мрії. А для цього пес має 413 000 воїнів добра і любові (підписників). Патрон подякував їм за віру, любов, допомогу, питання "як ти?", донати тощо.

"І якщо ви хочете мені щось подарувати – то я б хотів купити велику вантажну машину моїм саперам з ГУ ДСНС у Чернігівській області", – наголосив Патрон.

Як долучитися:

PayPal: dsnspatron@gmail.com

Картка: 5375411503235207

Зауважте! Патрона вже привітав з Днем народження Андрій Єрмак – глава Офісу Президента. Він побажав йому смачно відсвяткувати, а також – перемоги.