Пес "грізно" зустрів господаря з відпустки: кумедне відео

Повернувшись з відпустки, господар сподівався побачити радісного пса, що активно виляє хвостом до господаря. Проте замість цього на нього чекав осудливий погляд чотирилапого.

Господар не зміг взяти із собою в подорож домашнього улюбленця – пса Ганнібала. Проте й чотирилапого одного не залишив, а віддав його в кращий готель для тварин.

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Після повернення замість радісного пса на чоловіка чекав пронизливий погляд. Боксер стояв прямо, спершись лапами на край вольєра. Він був весь напружений та непорушно дивився на господаря. Здавалося, що Ганнібал намагався передати весь свій біль та гнів одним тільки поглядом.

Коли господар почав рухатися зі сторони в сторону, на пса це зовсім не вплинуло. Він продовжував непорушно стояти у тій же позі.

У коментарях люди жартували пророкували, що вдома на господаря чекатиме справжня помста:

• "Меблі – мертві, ваше домашнє взуття – мертві, чиста підлога – мертва".

• "Його очі, здається, говорять: "Пам'ятаєш мене, свого найкращого друга? Той, кого ви покинули?".

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Дивіться відео зустрічі пса з господарем: