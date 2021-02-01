Змучений життям: персидський кіт виглядає так, ніби не випив ранкову каву

Природа створює усіх тварин різними. Люди люблять своїх вихованців за ласкавий характер, веселу вдачу, а іноді – навіть за кумедну зовнішність.

Джерело: Boredpanda

Персидський кіт, на ім'я Барнабі, завжди має такий вигляд, ніби йому довелося вставати дуже рано. Та ще й не пощастило залишитися без кави.

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Кіт завжди виглядає так, ніби щойно прокинувся / Фото Boredpanda

Кіт має завжди сумні очі, похнюплений вираз морди й цілковито меланхолійний вигляд.



Барнабі дуже кумедний / Фото Boredpanda

Кумедності додає пишна шерсть на голові, що схожа на скуйовджене волосся людини, яка мало спала.



У персидських котів часто бувають примружені очі / Фото Boredpanda

Але жалітися на життя коту не доводиться – він спить 20 годин на добу і має усе, що робить щасливим домашнього улюбленця.



Барнабі нагадує людину, яка не виспалася / Фото Boredpanda

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