Змучений життям: персидський кіт виглядає так, ніби не випив ранкову каву

Природа створює усіх тварин різними. Люди люблять своїх вихованців за ласкавий характер, веселу вдачу, а іноді – навіть за кумедну зовнішність.
Джерело: Boredpanda
Персидський кіт, на ім'я Барнабі, завжди має такий вигляд, ніби йому довелося вставати дуже рано. Та ще й не пощастило залишитися без кави.
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Кіт завжди виглядає так, ніби щойно прокинувся / Фото Boredpanda
Кіт має завжди сумні очі, похнюплений вираз морди й цілковито меланхолійний вигляд.
Барнабі дуже кумедний / Фото Boredpanda
Кумедності додає пишна шерсть на голові, що схожа на скуйовджене волосся людини, яка мало спала.
У персидських котів часто бувають примружені очі / Фото Boredpanda
Але жалітися на життя коту не доводиться – він спить 20 годин на добу і має усе, що робить щасливим домашнього улюбленця.
Барнабі нагадує людину, яка не виспалася / Фото Boredpanda
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