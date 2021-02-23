Перший в світі слон, якому протезували ногу: щемлива історія

У Таїланді живе незвична слониха Моша, якій першій у світі протезували ногу. Тварина втратила передню кінцівку від наземної міни, коли була ще зовсім маленьким слоненям.

Протез для Моші зробили з пластику, тирси та металу і він має здатність витримувати чималу вагу тварини. В міру зростання їй двічі на рік змінюють протез і так буде аж поки їй не виповниться 17 років. Саме стільки часу ростуть слони.

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Історія Моші

Джерело: Worldsteel

Коли Моші було лише 7 місяців, вона наступила на міну, гуляючи в джунглях зі своєю мамою. Власник доставив її до лікарні для слонів в Лампангі приблизно за 4 години їзди на машині. У лікарні під пильною опікою засновника лікарні Сораїди Сальвали та бригади ветеринарів Моша 2 роки відновлювалась від рани і намагалася пристосуватися до життя на трьох ногах.

Коли їй виповнилося 2 роки, вона привернула увагу Тердчай Дживакате – ортопеда-хірурга та винахідника у галузі протезування.



Винахідник у галузі протезуванняТердчай Дживакате / Фото worldsteel

Науковець помітив, що в Моші через неправильний розподіл ваги вигнувся хребет, а колінний суглоб на іншій передній нозі був вигнутий та пошкоджений. Розуміючи те, що слон може втратити й інші кінцівку, доктор Дживакате застосував свої 40-річні знання з протезування людини і спроєктував перший у світі протез для слонів.



Орпопед Тердчай Дживакате розробив протез для слона / Фото worldsteel

Нова нога не тільки дозволила їй знову ходити, а фактично врятувала її від смерті.



Завдяки протезу Моша стала грайливим та веселим слоненям / Фото worldsteel

Хранитель Моші

Джерело: Friendsoftheasianelephant

Зараз Моші 16 років і вона є постійною мешканкою лікарні для слонів. Тут за нею доглядає хлопець на ім’я Палахді. Вона надзвичайно прив’язана до свого доглядальника і дуже сумує, коли його немає поруч.



Палахді доглядає за Моші відтоді, як вона потрапила до лікарні слонів / Фото worldsteel ​

Зі свого боку Палахді робить усе можливе, щоб Моша почувалася якомога комфортніше. Хлопець тісно співпрацює з ветеринарами і постійно стежить за її самопочуттям, створюючи щоденний комфорт для життя слонихи.



Доглядальник слідкує за протезом Моші / Фото worldsteel



Хлопець вправляє протез, щоб він не травмував Мошу / Фото worldsteel



Моша увесь день проводить зі своїм доглядальником / Фото Elephant Parade