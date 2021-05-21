Перші кроки собаки в новому будинку: важливі поради власнику

Перше знайомство вашої нової собаки або цуценяти з новим будинком може стати дійсно визначною і захоплюючою подією. Однак водночас воно вимагає тривалої підготовки, терпіння і часу.

Що потрібно зробити перед тим, як привести собаку додому?

Є кілька речей, про які необхідно подбати ще до появи вашого нового улюбленця у домі. Протягом перших днів перебування улюбленця на новому місці, вам варто присвятити час саме йому, а не організаційній метушні. Про важливі практичні нюанси варто подбати заздалегідь.

Оберіть для улюбленця ветеринара і отримайте його контактні дані. Якщо ви не маєте ветеринара на приміті, спитайте рекомендацію кого-небудь з місцевих собачників щодо хорошої клініки.

Це необхідно знати, щоб у разі чого звернутися, якщо ваш улюбленець відчує себе недобре або виникне потреба в його стерилізації.

До того ж ветеринар допоможе підібрати вам дресирувальника, якщо виникне така потреба. Як правильно навчати собаку команд, у яких випадках потрібен дресирувальник та що категорично не можна робити при навчанні собаки, детальніше читайте за цим посиланням.

Коли собака у вас вже з’явиться, на неї варто прикріпити спеціальну ідентифікаційну бірку, яка містить ваші контактні дані.

Перш ніж собака прийде у ваш дім, вам необхідно подбати про його базові потреби і купити приладдя для годування, догляду, сну і забав.

Що потрібно придбати:

Дві миски : одну для їжі, іншу – для води. Найкраще купити керамічну або з нержавіючої сталі – їх простіше очищати.

Нейлоновий або шкіряний повідець і нашийник . Для того, щоб навчити вашу собаку спокійно гуляти і не тягнути повідець з усієї сили, найімовірніше, вам буде потрібно придбати м'який намордник. Це полегшить процес дресирування і привчання до повідця і не дозволить великій дорослій собаці збити вас з ніг.

Супутні товари для догляду за шерстю .

Безпечні іграшки , зокрема для стимуляції рухової активності.

Лежанку . Встановіть її у тихому і спокійному місці вашого будинку, подалі від шуму і протягів.

Домашній вольєр з сітки або коробку . Пам'ятайте: цуценятам дуже подобаються всілякі кошики та ящики, які вони можуть перетворити в свій неприступний замок. Якщо ви накриєте коробку ковдрою і покладете в неї лежанку, то ця споруда стане справжнісіньким кублом для вашого вихованця, в якому він зможе сховатися і відпочити.

Корм. Дізнайтеся у заводчика або в собачому притулку, чим ваше цуценя чи собака харчувалася раніше, і постарайтеся підтримувати цей раціон як мінімум протягом тижня. Згодом ви зможете перевести його на новий раціон, якщо на те є вагомі підстави.

Коли цуценя вже вдома

Напевно, ви чи всі члени вашої родини не можете дочекатися часу активних ігор з новим улюбленцем. Однак не варто поспішати – переконайтеся, що ви надали своєму новому улюбленцю досить часу для того, щоб він трохи звик до нової, незнайомої обстановки.

Треба зробити ще кілька речей, коли ваш новий улюбленець вже буде вдома:

Намагайтеся приділити вашому новому улюбленцю достатньо часу , що допоможе йому звикнути до незнайомої обстановки. Дистанційна робота з дому або кілька вихідних дозволять вам провести час поруч з ним.

Підберіть вашій собаці ім'я . Щойно ви оберете те ім'я, яке вам подобається найбільше, відразу ж почніть використовувати його при спілкуванні з собакою. Дуже скоро чотириногий друг звикне до своєї клички і навчиться відразу ж підходити до вас.

Розробіть особливі правила поведінки , призначені для нового улюбленця. Дуже важливо, щоб всі члени сім'ї були про них інформовані і обов'язково їх дотримувалися, адже в іншому випадку цуценя буде бентежити те, що одна людина дозволяє йому робити речі, які забороняють всі інші.

В будь-якій ситуації залишайтеся спокійні . Повірте, оточити вашого нового вихованця в перші дні його перебування в будинку надмірною турботою і любов'ю не важко, проте навряд чи подібний прояв почуттів буде корисним вашому чотирилапому другу.

Проводьте зі своїм новим вихованцем якомога більше часу. Якщо ви взяли відпустку, щоб доглядати за ним, постарайтеся підготуватися заздалегідь і до того періоду, коли вийдете на роботу.

Якщо ви взяли собаку з притулку, заздалегідь обговоріть з його працівниками ті чи інші вподобання і смаки обраного вихованця . Цілком ймовірно, що ви зможете зробити для вашого чотириногого друга те, що дозволить йому швидше звикнути до нової, незнайомої обстановки.

Пам'ятайте, що спочатку ваш улюбленець може сильно хвилюватися або виглядати пригніченим і замкнутим. Не турбуйтеся через це! Швидше за все, подібна поведінка собаки викликана надлишком нових емоцій і переживань.

Подальшу допомогу і поради по догляду за новим вихованцем, зміцненню його здоров'я і адаптації в новому будинку вам можуть надати ветеринар і заводчик, у якого ви купили вашого чотириногого друга.

Хай новий улюбленець додасть у ваше життя радість, затишок і веселощі, буде здоровим, слухняним і вірним!