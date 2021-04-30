Перші кроки кота в новому будинку: як підготуватися господарю

Джерело:Purina®
Перше знайомство вашого улюбленця з новою домівкою може стати захоплюючою і навіть сентиментальною подією, однак воно вимагає підготовки. Які кроки необхідно зробити ще до того, як у вашому будинку з’явиться новий улюбленець? Що потрібно придбати та як поводити себе, щойно привівши у дім нового жителя?
Незалежно від того, буде у вас вдома жити дорослий кіт або маленьке кошеня, потрібно вжити низку заходів, які стосуються організаційної сторони питання. Зокрема щодо годування, догляду і розваг нового улюбленця.
Оберіть для улюбленця ветеринара і отримайте його контактні дані. Якщо ви не маєте ветеринара на приміті, спитайте рекомендацію кого-небудь з місцевих господарів котів щодо хорошої клініки. Набагато легше і спокійніше з психологічної точки зору заздалегідь знати, куди звернутися, якщо ваш улюбленець відчує себе недобре або виникне потреба в його стерилізації.
Незважаючи на хвилювання, намагайтеся залишатися спокійними – хоча б для того, щоб не налякати і не збентежити вашого улюбленця в новій для нього обстановці.
Переконайтеся, що ви в стані приділити вашому улюбленцю достатньо часу, необхідного йому для адаптації в новій обстановці. Допоможіть коту якомога швидше увійти в звичний ритм життя. Для цього ви можете деякий час працювати з дому або витратити кілька вихідних на спілкування з новим улюбленцем.
Надмірний інтерес і збудження можуть налякати нового улюбленця. Це стосується гіперактивної поведінки дітей чи інших тварин, які вже є у вашому домі. Варто наглядати за ними доти, доки кіт хоч трохи не звикне до незвичної обстановки.
Щойно ви оберете ім’я для кота, використовуйте його кожен раз, коли будете звертатися до свого улюбленця. Тоді кошеня дуже швидко вивчить власне ім'я і звикне до нього.
Переживання в зв'язку з новою обстановкою можуть вкрай втомити вашого улюбленця, особливо якщо це крихітне кошеня. Дуже скоро воно захоче подрімати. Щоб ваш улюбленець міг гарненько відпочити, поставте його лежанку в якомусь тихому, теплому і затишному місці, подалі від шуму і протягів.
Котячий туалет повинен бути розташований в спокійному і легко доступному для кошеняти місці, де вашого улюбленця ніхто не потурбує. Крім того, туалет потрібно розмістити якомога далі від лежанки і місця для їжі.
Годуйте свого улюбленця маленькими порціями кілька разів на день. Крім користі для здоров'я, це допоможе вам сформувати по-справжньому міцний і довірливий зв'язок з вашим улюбленцем.
Не випускайте нового улюбленця на вулицю протягом перших 2 – 3 тижнів. Так він встигне звикнути до вас і навколишнього оточення з його незнайомими звуками і запахами.
Необхідно впевнитися, що в будинку закриті всі двері і вікна, щоб ваш вихованець не вибіг без вашого відома на вулицю.
Пам'ятайте, що нова незнайома обстановка, може серйозно лякати вашого улюбленця, внаслідок чого він буде виглядати злегка збентеженим і пригніченим. Тому будьте готові до того, що кошеня може бути спочатку трохи скутим і замкнутим.
Якщо ви взяли кішку з притулку або з центру порятунку бездомних тварин, треба запитати у співробітників цієї організації, що вони знають про смаки та уподобання вашого нового вихованця. Цілком можливо, є щось, що ви могли б запропонувати своєму улюбленцю для його заспокоєння.
Додаткову інформацію та корисні поради про те, якнайкраще доглядати за новим улюбленцем, піклуватися про його здоров'я і допомогти йому скоріше звикнути до незнайомої обстановки, читайте за цим посиланням.
Хай новий улюбленець принесе у ваш дім любов, затишок і веселощі, буде здоровим, жвавим і слухняним!