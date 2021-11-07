Розумний синьо-чорний нерозлучник сортує сміття не гірше за людей.
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Ця мила пташка любить чистоту та порядок. Коли нерозлучник бачить недопалок, кришку чи інше дрібне сміття, він відповідально викидає їх у маленький смітник, який поставили спеціально для папуги.
Що відомо про породу пташки
Нерозлучники мешкають в Африці та на Мадагаскарі. Папуги мають різні забарвлення – від синіх відтінків до жовтогарячих.
Особливість цих папуг – їхній спосіб життя. Коли нерозлучники знаходять собі другу половинку, то залишаються поряд із нею до кінця життя. Ці тваринки – надзвичайно вірні.
Нерозлучники – розумні та віддані тварини / Фото Unsplash
Нерозлучників доволі легко тренувати, і власник цієї пташки демонструє це на повну. Він навчив синього папужку відокремлювати монетки та сміття.
Нерозлучник радо прибирає на столі, викидаючи сміття у кошик. За свої старання пташка отримує монетки – їх нерозлучник ховає до власної скарбнички.
Як розумний папужка прибирає сміття: дивіться відео