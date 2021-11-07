Розумний синьо-чорний нерозлучник сортує сміття не гірше за людей.

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Ця мила пташка любить чистоту та порядок. Коли нерозлучник бачить недопалок, кришку чи інше дрібне сміття, він відповідально викидає їх у маленький смітник, який поставили спеціально для папуги.

Що відомо про породу пташки Нерозлучники мешкають в Африці та на Мадагаскарі. Папуги мають різні забарвлення – від синіх відтінків до жовтогарячих. Особливість цих папуг – їхній спосіб життя. Коли нерозлучники знаходять собі другу половинку, то залишаються поряд із нею до кінця життя. Ці тваринки – надзвичайно вірні.

Нерозлучники – розумні та віддані тварини / Фото Unsplash

Нерозлучників доволі легко тренувати, і власник цієї пташки демонструє це на повну. Він навчив синього папужку відокремлювати монетки та сміття.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Нерозлучник радо прибирає на столі, викидаючи сміття у кошик. За свої старання пташка отримує монетки – їх нерозлучник ховає до власної скарбнички.

Як розумний папужка прибирає сміття: дивіться відео