Знайшов під ліжком 5 котів і закохався: як живе відомий режисер та його зграя

Джерело:твітер Paris Zarcilla
5 пухнастиків у домі для когось можуть стати справжнім випробуванням. Але тільки не для кінорежисера Періса Зарцілли, який насолоджується життям з командою пухнастиків.
3 роки тому британський режисер та сценарист Періс Зарцілла (Paris Zarcilla) зазирнув під ліжко й побачив там кішку, яка щойно народила малюків. Чоловікові настільки сподобалися муркотуни, що він вирішив залишити незвичне сімейство собі.
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Режисер побачив під ліжком маму з кошенятами й одразу закохався в цю сімейку / Фото Paris Zarcilla
У своєму твітері Періс ділиться кумедними й милими подробицями життя з 5 котами. В мережі чоловіка вже охрестили "котячим татком".
Котячий тато Періс Зарцілла:
Одного разу кінорежисер із Лондона зайшов до кімнати, щоб взяти джемпер. Однак на чоловіка чекало дещо несподіване: чужа кішка народила 4 кошенят прямо під ліжком. Тоді новоспечений "татко" навіть вів зворушливу онлайн-трансляцію й точно вирішив залишити сімейство собі.
Ось так почалася котяча історія в домі Періса Зарцілли:
Кішки увесь час окуповують кожен клаптик будинку. Вони займають усе ліжко, лежать на робочому столі й навіть пробують "на зуб" їжу, яку готує режисер.Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.
Котяча родина живе дуже дружно / Фото Paris Zarcilla
Хазяїн 5 котів увесь час жартує стосовно того, що це він живе в їх будинку, а не навпаки.
Мої коти були достатньо люб'язними, щоб дозволити мені покласти частину своїх речей у їхній новий будинок для котів, – пише він.
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Попри деяке нахабство котиків, помітно, що тварини та їх хазяїн живуть щасливо. 5 котів у домі створюють неймовірну атмосферу та затишок.