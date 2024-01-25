Наскільки ваш кіт геній: легкий тест на IQ з іграшкою та коробкою

Коти вважаються інтелектуалами. Вони здатні розрізняти відповідний час, щоб розбудити своїх господарів на сніданок, і демонструють дивовижний хист оцінювати людські емоції серед несподіваних труднощів. Але раптом на цьому все не обмежується і ви проживаєте разом зі справжнім хвостатим генієм?

Щоб перевірити інтелект кота, не можна вдаватися до звичних тестів на перевірку IQ, адже вони більше орієнтовані на розум людини. Тому існує один простий, а головне дієвий метод перевірки вашого пухнастика.

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Перевірте, наскільки ваш кіт розумний легким тестом на IQ

Згідно з останніми дослідженнями, коти демонструють рівень розвитку мозку, подібний до дитячого. Дивовижно те, що коти мають майже вдвічі більше нейронів у корі головного мозку, ніж собаки, і можуть похвалитися приголомшливими 300 мільйонами нейронів, а собаки мають лише приблизно 160 мільйонів нейронів. З огляду на це вчені кажуть, що коти розумніші за собак.

Журнал Catster стверджує, що найкращий спосіб перевірити інтелект вашого кота – взяти його улюблену іграшку та картонну коробку. Цей тест найкраще проводити в тихій кімнаті, де котика ніщо не відволікатиме.

Як провести тест з іграшкою та коробкою коту?

Дозвольте коту побачити іграшку, а потім покладіть її за коробку або всередину.

Коти, які почнуть полювати за іграшкою, мають базове розуміння постійності об'єкта. Водночас тих, хто про неї "забуде", як тільки іграшка зникне з поля зору, можна умовно назвати не такими розумниками.

Найкращий спосіб перевірити інтелект вашого кота – взяти його улюблену іграшку та картонну коробку / Фото Unsplash

Ще кілька ознак кота-генія

Також Catster заявляє, що розумніший кіт буде більше з вами спілкуватися. Наприклад, чіпати лапою або нявкати, коли хоче, щоб ви дали йому якийсь смаколик. Коти також можуть намагатися самостійно пробратися до місць, де ви зберігаєте їжу. Тож, якщо пухнастий штурхає двері холодильника, знайте, він просто у вас занадто розумний. Згадана поведінка також вказує, що у кота є розуміння постійності об'єктів.

Банальний приклад: домашній кіт, який ніколи не бував на вулиці, час від часу штурхає вхідні двері чи вікна лапою.

Можливо, він розумний і знає, що ці предмети відкривають доступ до зони, яку він ніколи не досліджував,

– стверджує журнал.

В такому випадку цю поведінку також слід сприймати ознакою чималого інтелекту.

Зауважимо, у кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастик своє ім'я. Якщо ж так, тоді чому частенько ігнорує звернення? Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Чому так відбувається – читайте за посиланням!