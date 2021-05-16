Пара туканів розчарувала японський зоопарк: що трапилося

Ця історія розпочалася ще у 2013 році. Тоді співробітники зоопарку в японському місті Саппоро придбали 2 туканів.

Самця назвали Тото, а самку – Поко. У 2016 році птахи досягли статевої зрілості й всі почали чекати: нарешті в зоопарку з'явиться потомство туканів.

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Відвідувачі полюбляють туканів / Фото Sapporo City Maruyama Zoo

Тукани – красиві та яскраві птахи, яких полюбляють відвідувачі. Ефектний дзьоб птахів приваблює увагу публіки.

Для того, щоб тукани почали відкладати яйця, їм створили належні умови: розширили гнізда та поміняли раціон.



У гнізді з'являлися яйця, але вони були незаплідненими / Фото Sapporo City Maruyama Zoo

Тим часом птахи залицялися одне до одного. Самець Тото, який був більший та сильніший, пригощав самку Поко їжею. А коли мініатюрна Поко йшла з гнізда, він супроводжував її.

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Але ніхто не бачив, чи відбувається процес парування птахів. Однак вони могли робити це вночі, бо яйця у гнізді з'являлися регулярно. Втім, всі яйця були нежиттєздатними.



Птахам провели текст ДНК / Фото Sapporo City Maruyama Zoo

У відчаї зоопарк замовив ДНК-тести птахів. І з'ясувалося, що Тото та Поко – самки.

Такі ситуації – не рідкість, бо визначити стать туканів за зовнішніми ознаками неможливо – і самці, і самки мають однаковий колір пір'я. Але помилка зоопарку була в тому, що працівники не провели тест ДНК одразу.

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Тепер зоопарк планує придбати принаймні одного самця і знову очікувати потомство.