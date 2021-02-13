Ви про нього не знали: у Києві є власний пам'ятник собачій вірності

Усі бачили новини про те, що у світі є чимало пам'ятників собакам та іншим тваринам. Але мало хто знає, що такий пам'ятник є і в українській столиці.

Цей монумент розташований на Оболонській набережній. Його автором став ужгородський скульптор Олексій Шамшура.

За темою За неймовірну відданість: 5 пам'ятників собакам з усього світу



На пам'ятнику зображені мама й цуценя / Фото Zeft

На пам'ятнику – бронзові мама й маленьке цуценя. Собаки нагадують кокер-спанієлів. На шиї однієї з собак є кулон, а на ньому зображений вовк.



Монумент присвятили вірності чотирилапих друзів / Фото Zeft

Монумент, як і більшість пам'ятників собакам у світі, присвячений собачій вірності. На постаменті розмістили табличку зі щемливим написом:

Собаки… вони навчили нас цінувати вірність, для того, щоби ми не забували тих, кого любимо.



Про цей пам'ятник часто не знають навіть кияни / Фото Zeft

Оболонський район, вулиця Оболонська набережна, 1,5 кілометра від станції метро Мінська.