Падав та не міг ходити: як підлітки допомогли єноту самостійно пересуватися

Осиротілий єнот не міг самостійно пересуватися через рідкісну хворобу. Як підлітки допомогли тварині – читайте у матеріалі.

В притулок Nolin River Wildlife чоловік приніс єнота, якого назвав Бун. Він зазначив, що звіра в зубах притягла додому його собака. Єнот ще був зовсім маленьким й тільки почав відкривати очі.

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Співробітниця притулку Мері Кі вирішила зайнятися твариною. Коли Бун дорослішав, жінка почала помічати дивні особливості в його рухах. У єнота виявилася рідкісна патологія – гіпоплазія мозочка, що негативно впливає на координацію і тонус м'язів.

Крім того, Буну не вдавалося робити перші кроки, адже він прискакував, падав та не міг синхронізувати рух кінцівок. Тоді Мері вирішила знайти для єнота якийсь спеціальний пристрій, що допоміг би йому синхронізуватися. Проте він надто дорого коштував.

Тоді жінка вирішила попросити старшокласників-інженерів зі школи, що була поруч, змайструвати для Буна ходунки.

Расса Пайка, який є викладачем інженерної справи, пропозиція Мері зацікавила. Чоловік розповів про неї своїм учням й вони вирішили допомогти єноту. На розробку і реалізацію проєкту підлітки витратили кілька місяців.

Громіздкі ходунки Буну не одразу сподобалися. Проте чим більше він рухався, тим сильніше захоплювався процесом, звикав до нових можливостей і радів тому, що може ходити.

Переважно після лікування притулок Nolin River Wildlife намагається повернути тварин в живу природу. Проте Бун залишиться жити серед людей.

Завдяки ходункам, єнот багато часу проводить на вулиці, досліджує територію притулку та завів собі друга – піренейську гірську собаку Бентон. Пес не відходить від Буна та намагається захищати.

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