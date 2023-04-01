Озеро розташоване на півночі Танзанії, недалеко від кордону з Кенією, неподалік від Гори Бога. Перебувати на ньому можуть лише фламінго. Розповідаємо, що ж це за химерна водойма.

Читайте також В Африці під час сафарі крокодил вкрав холодильник у туристів: курйозне, але небезпечне відео Відомо, що дотик до цієї водойми перетворює тварин на камінь – мабуть, подібна заява могла б прозвучати як міф із грецької міфології, але реальність така. Ця водойма є ключовим місцем спарювання фламінго, для яких води Натрона не такі небезпечні. Однак інші тварини ризикують замерзнути в його солі, якщо наблизяться до берегів. Тварини ризикують назавжди замерзнути в його солі, якщо наблизяться до берегів / Фото Shutterstock Причини смертоносності Підкріплює репутацію Натрона і незвичний колір місцевої води, яка має криваво-червоний відтінок. У водоймі є бактерії, які надають йому таке забарвлення, і є одними з небагатьох організмів, здатних переносити середню температуру 26°C, смертельну концентрацію солі та лужність. Тварини, які потрапляють у води озера, вкрай швидко розкладаються, а ті, що потрапляють на його край, швидко вкриваються сіллю, яка, ніби кокон, огортає їхні тіла назавжди,

– каже еколог Девід Гарпер з Університету Лестера.

У несприятливих умовах озера можна звинуватити сусідній Ол Дойньо Ленгай, також відомий як Гора Бога, який є єдиним чинним вулканом, що викидає натрокарбонати. Вони потрапляють в озеро через канали потоків, які прорізають вулкан, сприяючи його різкій лужності понад 10 PH.



Вулкан Ол Дойньо Ленгай​ / Фото Вікіпедія

На березі Натрону знаходили і людські рештки

Пишучи у своїй книзі про озеро під назвою "По спустошеній землі", фотограф Нік Брандт пояснив: "Я несподівано знайшов істот — різноманітних птахів і кажанів — викинутих уздовж берегової лінії озера Натрон".

Ніхто достеменно не знає, як саме вони помирають, але… вода має надзвичайно високий вміст соди та солі, такий високий, що воно могло зтирати чорнило з моїх плівкових коробок Kodak за кілька секунд,

– написав він.

Крім того, у 2016 році геологи знайшли понад 400 слідів людських ніг на глині ​​берега озера Натрон.

Перебувати в озері можуть лише фламінго

У результаті вжитися тут можуть лише бактерії та фламінго, які злітаються до озера для спарювання і харчуються ціанобактеріями, багатими на поживні речовини.

Але навіть фламінго в деяких випадках можуть стати жертвами Натрона, якщо опиняться в кайданах соляної кірки біля берегів озера.



Натрон не є повністю смертельним для фламінго / Фото Shutterstock