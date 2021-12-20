Оце так сюрприз: фермер підібрав покинутих кошенят, а вони виявилися малюками леопарда

Індійський фермер Кіран Гірі знайшов на своєму полі двох новонароджених кошенят та забрав їх додому. Проте вони підготували йому сюрприз.

Малюки тремтіли від холоду, тож чоловік потурбувався про те, щоб нагодувати та зігріти їх. Кошенята окликали лише на третій день перебування у дому Кірана.

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Тварини стали активнішими, і фермер звернув увагу, що вони не нявкають, а гарчать. Аби переконатися, чоловік показав малюків сусідам. Вони підтвердили, що ці звуки справді не схожі на ті, які мали б видавати кошенята. Саме тоді Кіран і запідозрив, що він врятував не звичайних кошенят.

Чоловік повідомив про свою знахідку місцеву поліцію, а її представники, зі свого боку, звернулися до лісового департаменту. Експерти підтвердили, що знайдені фермером тварини є дитинчатами леопарда – дівчинкою та хлопчиком.

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Співробітники управління лісового господарства забрали тварин у Кірана та перевезли їх до рятувального центру Ван Віхар, аби їм надали допомогу.

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