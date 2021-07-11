Остання пригода: зворушлива історія дружби людини та собаки

Собаки – надзвичайно вірні друзі, які ніколи не покинуть в біді та готові йти за господарями будь-куди. Лондонський готельєр Карлос Фреско 10 років подорожував зі своєю собакою, але важка хвороба розлучила друзів.

Карлос взяв щеня ще 10 років тому та назвав його Монті. Чоловік та собака стали найкращими друзями та подорожували разом по всій Великій Британії.

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Але 18 місяців тому собака занедужав. Ветеринари поставили страшний діагноз – лейкемія. Спочатку Монті добре реагував на хіміотерапію, але згодом стало зрозуміло, що незабаром друзям доведеться розлучитися.

Нерозлучні друзі / Фото SWNS

Карлос вирішив подарувати своєму улюбленцю останню пригоду. Йому потрібно бул вирушити у уельське містечко Брекон, поруч з яким розташовані мальовничі висоти.

Чоловік взяв з собою тачку, застелив її зручними ковдрами, вклав у "транспорт" Монті та повіз його оглядати неймовірні пейзажі.

Остання пригода друзів / Фото SWNS

Вчинок Карлоса швидко отримав визнання мережі, але згодом він отримав погану звістку – хвороба остаточно здолала Монті. Втім, чоловік радий, що зробив для друга все можливе та з усмішкою згадує веселі подорожі зі своїм собакою.