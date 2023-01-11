Насамперед їх інтелектуальні здібності дозволяють швидко оцінювати ситуацію і, наприклад, знайти дорогу додому на відстані сотень кілометрів. Також собаки здатні відповідати на команди й розрізняти мільйони різних ароматів. Однак, це не увесь список незвичайних вмінь тварин, розповідає Pets 24. Цікаво Як "подружити" кота й собаку вдома: ефективні рекомендації

4 незвичайні здібності собак

Собаки розуміють вказівку на щось

Ви здивуєтеся, але у світі є тільки два види живих істот, які розуміють, що таке вказівка — люди й собаки. Вчені намагаються навчити цього шимпанзе, але все ніяк не виходить.

Собаки розуміють і реагують на деякі загальні слова, не тільки тому, що їх так привчили. Вони відчувають задоволення власника від правильно виконаної команди, тому намагаються зробити їм приємне. Собаки по-справжньому хочуть порадувати господарів і, можливо, також розраховують отримати ласощі, якими часто господарі заохочують своїх чотирилапих.

Собаки розуміють, коли людина щось не бачить

Якщо собака хоче смаколик зі столу, а господар не дає "зелене світло", то вихованець почне хитрувати. Він дочекається, коли людина відведе погляд, або вийде на декілька хвилин до іншої кімнати, і без жодного докору сумління в мить схопить її.

Часто господарі у такий спосіб навіть перевіряють своїх улюбленців – залишають ласощі на столі, але не дозволяють їх взяти, виходить з кімнати, увімкнувши камеру. Так, потім аналізують поведінку собак – чи порушила вона заборону, чи ні.

Собаки здатні ревнувати вас

Науковці довели, що собаки справді здатні ревнувати, коли хазяїн взаємодіє з іншою собакою. Тварини навіть можуть відчувати ревність, коли просто уявляють, що господарі граються з іншим псом. Нерідко ваш вихованець може відреагувати агресивно на подібні речі. В такі моменти важливо дати зрозуміти чотирилапому, що причин для ревнощів немає, і проявити увагу й любов щодо нього.

Собаки здатні ревнувати господарів / Фото UnSplash

Собаки хочуть їсти нашу їжу не просто так

Собаки – це справжні компаньйони своїх господарів. Вони наслідують їх спосіб життя, й нерідко повторюють за ними певні речі.

Наприклад, це стосуються їжі – якщо власник собаки не любить будь-яку їжу і показує це фізично, собака також не споживатиме це. В тому випадку, коли господар має обожнювану страву чи продукт, – чотирилапий буде просити саме це. Такі вчинки собак відбувається, тому що вони сильно довіряють нашій думці.

Цінуйте своїх чотирилапих друзів, й пам'ятайте, що лише вони дійсно вірні друзі, які завжди готові підтримати!