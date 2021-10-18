Особистий тренер для бігу: півень щоранку женеться за дівчиною – кумедне відео

Кріссі Капелло починає свій день з пробіжки, яку вона здійснює із персональним тренером – півнем. Як це відбувається – читайте у матеріалі.

Щоранку Кріссі Капелло починає день з того, що відкриває дверцята з індійськими бійцівськими курами. Після цього дівчина одразу втікає, адже за нею біжить величезний півень Кохинхин.

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Відомо, що у цих птахів дуже гострі дзьоби. Звичайно, укус півня не грозить сказом, проте рани таки можуть бути.

Згідно з відео, яке виставили дівчина, навіть кішка боїться Кохинхина й намагається триматися від нього подалі. Якщо птах потрапляє до будинку, чотирилапа ховається на столі, адже туди півневі не добратися.

Насправді щоранкові традиції – просто гра. Якщо півень не розуміє, що потрібно вискакувати з відчинених дверцята, Кріссі повертається до нього, аби почати гру з початку. Інколи дівчина й сама може розвернутися та побігти за Кохинхином.

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