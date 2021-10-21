Ослик завжди обіймає дівчинку при зустрічі: зворушливе відео міцної дружби

У соціальних мережах люди були вражені від відео дружби ослика та маленької дівчинки. Чим їх комунікація особлива – читайте у матеріалі.

Згідно з відео, яке триває всього 47 секунд, коли ослик вийшов та побачив дівчинку, одразу побіг до неї.

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Маленька господиня вже чекала, аби подарувати тварині міцні обійми. Від щастя ослик видавав гучні звуки та тулився до дівчинки, мов кошеня.

Дивіться відео обіймів дівчинки та ослика:

Ролик одразу став активно ширитися соціальними мережами та назбирав понад 4 мільйони переглядів. Крім того, користувачі залишали свої коментарі.

Що писали люди

"Тим, хто каже, що людина панує над тваринами й що у них немає душі, я відповім: "Подивіться на це створіння, що глибоко відчуває".

"Неможливо дивитися на таке без сліз. Ослики стали моїми улюбленими тваринами. Хтось сказав одного разу: "У них дуже ласкаві очі". Я і сам це помітив. Дивлюся відео і плачу".

"Як же це зворушливо! Просто неймовірно. Одного разу один професор сказав мені, що у тварин немає ні почуттів, ні пам'яті. Як же я сперечався з ним! Це відео – мій доказ. І пам'ять, і емоції".

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Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.