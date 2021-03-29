Оптична ілюзія: жінка загубила чорного собаку в кімнаті – спробуйте його знайти

Джерело:тікток Leah Malone
Власниця повністю чорного пса зняла відео, на якому спершу неможливо побачити собаку. Спробуйте свої сили й ви.
Пес надійно заховався від сторонніх очей. І тільки при наближенні кадру його стає помітно.
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Якщо не змогли знайти собаку на фото, то він тут:
Чорного собаку на фото може помітити тільки уважна людина / Фото Leah Malone / TikTok
Коли кадр наблизили, собаку стало добре помітно.
Пес випадково заховався / Фото Leah Malone / TikTok
Відео, завантажене в тікток користувачкою Leah Malone стало вірусним у мережі. Воно набрало понад 2,5 мільйона переглядів.