Оптична ілюзія: жінка загубила чорного собаку в кімнаті – спробуйте його знайти

Власниця повністю чорного пса зняла відео, на якому спершу неможливо побачити собаку. Спробуйте свої сили й ви.

Пес надійно заховався від сторонніх очей. І тільки при наближенні кадру його стає помітно.

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Якщо не змогли знайти собаку на фото, то він тут:



Чорного собаку на фото може помітити тільки уважна людина / Фото Leah Malone / TikTok

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно

Коли кадр наблизили, собаку стало добре помітно.



Пес випадково заховався / Фото Leah Malone / TikTok

Відео, завантажене в тікток користувачкою Leah Malone стало вірусним у мережі. Воно набрало понад 2,5 мільйона переглядів.