Загубила голову: в мережі поширюють оптичну ілюзію з кішкою

Хлопець сфотографував своїх котів так, що, на перший погляд, це виглядає стає моторошно. Здається, що кішка сидить на тумбі, а її голова стирчить із корзини. Фото з оптичною ілюзією почали активно коментувати користувачі ресурсу Reddit.

На фотографії, звісно, 2 кішки. Одна з них розмістилася в корзині, а іншій не вистачило місця. Така цікава оптична ілюзія розвеселила користувачів розважального ресурсу Reddit.

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2 кішки, які стали причиною оптичної ілюзії / Фото i_spin_bubbles

Вони назвали зображення "кішкою-порталом", "чудовим мемом" і "котом Шредінгера".

Насправді автор цієї кумедної фотографії має аж 3 котів. 2 із них йому подарувала сестра. Однак хлопець хотів ще й 3-тю кішку, і теж триколірну.



У користувача Reddit мешкає 3 котів / Фото i_spin_bubbles

Чоловік дав оголошення про пошук триколірної кішки й знайшов таку. Коли хлопець забрав її у попередніх власників, то не повірив власним очам: кішка на прізвисько Лілі народилася в один день із його покійним братом.

Тепер три однакових кішки дають своєму власнику можливість робити оригінальні фото, що підкорюють мережу.



Лілі та її господар / Фото i_spin_bubbles