Сарни, птахи та черепахи: унікальні кадри із заповідника в Чорнобилі – відео

У Чорнобильському заповіднику опублікували унікальні кадри з життя тварин. На них видно сарни, лосів, птахів, черепах, коней Пржевальського.

У радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали унікальні кадри з життя флори та фауни у зоні відчудження.

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Показали кадри з життя заповідника

Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження,

– мовиться у повідомленні.

На відео помітно лося, сарну, птаха, який купається, велику черепаху та чудовий величезний степ.

Унікальна природа біосферного заповідника: дивіться відео Тімура Омера

До речі, на 226 964,7 гектарах заповідника живе понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 – занесені до Червоної книги України.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут

Унікальні кадри з життя тварин / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

(Сергія Домашевського, Дениса Вишневського, Сергія Жили, Віктора Кучинського, Станіслава Гуменюка)