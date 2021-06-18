Сарни, птахи та черепахи: унікальні кадри із заповідника в Чорнобилі – відео

18 червня 2021 , 08:07
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Джерело:

фейсбук Чорнобильського заповідника

У Чорнобильському заповіднику опублікували унікальні кадри з життя тварин. На них видно сарни, лосів, птахів, черепах, коней Пржевальського.

У радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали унікальні кадри з життя флори та фауни у зоні відчудження.

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Показали кадри з життя заповідника

Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження,
– мовиться у повідомленні.

На відео помітно лося, сарну, птаха, який купається, велику черепаху та чудовий величезний степ. 

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До речі, на 226 964,7 гектарах заповідника живе понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 – занесені до Червоної книги України.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

Унікальні кадри з життя тварин / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
(Сергія Домашевського, Дениса Вишневського, Сергія Жили, Віктора Кучинського, Станіслава Гуменюка)

Що відомо про Чорнобильський заповідник

Це найбільша та наймолодша в Україні природоохоронна структура.
Заповідник створили 26 квітня 2016 року – тобто через 30 років після аварії на ЧАЕС. Відповідний указ підписав президент держави.

  • До речі, він виник на території, постраждалій від наслідків Чорнобилької катастрофи.
  • На його території росте 5 видів рослин із Європейського червоного списку та 46 видів, занесених до Червоної книги України.
  • На водоймах зони відчуження є рослинні ценози (сукупність рослин і тварин), включені в Зелену книгу України.
    Джерело: науково-практичний журнал заповідника
Автор: Діана Квасневська