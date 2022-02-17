Опинився у льодяній пастці: відео порятунку лося, який застряг в озері

Друзі з Канади знайшли в озері Онтаріо замерзлого лося. Вони не змогли його залишити та кинулися рятувати.

Лось провалився під лід й опинився в пастці озера. Попри це тварина намагалася тримати голову над водою, проте вибратися так і не міг.

Важливо 2 роки водили в "ходунцях": як в акваріумі врятували нерухоме пінгвіня

Друзі, яка побачили лося, вирішили допомогти йому. Для цього вони прорубали йому шлях крізь лід, використовуючи бензопилу та кувалду. Після цього вони взяли кілька великих гілок, якими почали підштовхували лося у потрібному напрямку та відсували лід.

Дивіться відео: як прорубували шлях для лося

Одразу вибратися з води тварині не вдалося, проте після декількох спроб лось опинився на суші та втік у ліс.

Дивіться відео: як рятували лося

Відомо, що лосі вміють добре плавати, але через лід, холод та велику кількість води йому було складно вибратися. Проте допомога небайдужих врятувала життя тварині.

Читайте також Як кумедні видри малювали своїм прихильникам "валентинки": яскраві фото

У Вінниці живе розумний пелікан Патрік: дивіться відео