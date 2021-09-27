"Опинилася у найгіршому місці": пожежник загасив полум'я в притулку та забрав собі кішку
Джерело:Daily Paws
Вночі в Орланду спалахнув будинок притулку для тварин. Вогонь дуже швидко поширювався приміщенням, а саме там, де тримали врятованих собак і кішок. Як рятували тварин – читайте у матеріалі.
Коли полум'я загасили, Бретт Маннері мав увійти всередину будівлі разом з іншими пожежниками, аби ліквідувати невеликі осередки пожежі.
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Крім цього, чоловіки знайшли та вивели тварин, які залишилися живими. Загалом вдалося врятувати 26 собак та 24 кішки.
"Кішки, мов скам'яніли. Здавалося, що вони побачили привида. Коли подібне трапляється в місці, де рятують тварин – це жахливо", – зазначив Бретт Маннері.
В одному з приміщень Маннері знайшов клітку з трьома кішками, що були завалені уламками. Виносячи коробку із кицею, яку звати Мія, чоловік вирішив, що хоче залишити її собі.
На диво, вона опинилася у найгіршому місці й вийшла з парою синяків,
– пригадав Маннері.
У Бретта вже було 2 кішки та боксер, якого він взяв з того самого притулку. У новому домі Мія була все ще налякана та ховалася, проте наступного дня вона змогла заспокоїтися.
Мія та Бретт / Фото Brett Maneri
Тепер Мія не відходить від нового господаря, постійно муркає поруч та обіймає його лапками.
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Бретт Маннері зазначає, що не зробив нічого особливого. Він стверджує, що без зусиль всієї команди пожежників загасити вогонь і врятувати тварин навряд чи вдалося б.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.