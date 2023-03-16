О'Доннелли спершу були переконані, що це грабіжники і викликали поліцію, але, побачивши у підвалі оленя, швидко скасувати дзвінок. Натомість подзвонили в лісове господарство.

Цього зазвичай не буває,

— відповіли О'Доннеллу у лісгоспі.

Син подружжя спробував вивести оленя геть, але не впорався із завданням, тоді на місце події прибув співробітник департаменту природних ресурсів.

Чоловік великою палицею супроводив тварину вгору по сходах і того вивели з дому.

Подружжя підраховує збитки, стверджуючи, що перебування оленя в оселі залишило деякий руйнівний слід. Він увірвався до швейної кімнати Кеті, перекинувши стьобану тканину, але, на щастя, залишив швейну машину цілою. Також розбив вікно.



Олень розбив вікно у будинку О'Доннеллів / Фото Colin O'Donnell

О'Доннелл був здивований, що тварина не зламала собі шию, влетівши в будинок крізь подвійне вікно з вінілового скла. Водночас олень порізався. За словами пари, калюжа крові відправила килим у сміттєвий бак.



О'Доннелл сказав, що добре, що дружина не сиділа під вікном, де зазвичай шиє / Фото Colin O'Donnell

У цій місцевості часто зустрічаються олені

О'Доннелли постійно бачать оленів біля свого будинку, хоча чоловік зазначив, що зазвичай ті не вламуються в їхній будинок. З усім тим, олені досить поширені, тому вони обережні за кермом і навіть іноді бачать, як тварини підходять близько до вікон.

У заяві Департаменту природних ресурсів зазначено, що в Гемптоні досить велика популяція оленів у передмісті, тому олені часто зустрічаються навколо будинків по сусідству. Але такі випадки у Нью-Брансвіку – рідкість.

Олень вдерся в домівку людей: дивіться відео