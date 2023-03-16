Пара подумала, що вломився грабіжник, але виявила оленя
Подружжя з Нью-Брансвіка каже, що олень сам був не радий своїй пригоді та перебував у паніці. Зараз тварину щасливо відправили в дику природу.
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О'Доннелли спершу були переконані, що це грабіжники і викликали поліцію, але, побачивши у підвалі оленя, швидко скасувати дзвінок. Натомість подзвонили в лісове господарство.
Цього зазвичай не буває,
— відповіли О'Доннеллу у лісгоспі.
Син подружжя спробував вивести оленя геть, але не впорався із завданням, тоді на місце події прибув співробітник департаменту природних ресурсів.
Чоловік великою палицею супроводив тварину вгору по сходах і того вивели з дому.
Подружжя підраховує збитки, стверджуючи, що перебування оленя в оселі залишило деякий руйнівний слід. Він увірвався до швейної кімнати Кеті, перекинувши стьобану тканину, але, на щастя, залишив швейну машину цілою. Також розбив вікно.
Олень розбив вікно у будинку О'Доннеллів / Фото Colin O'Donnell
О'Доннелл був здивований, що тварина не зламала собі шию, влетівши в будинок крізь подвійне вікно з вінілового скла. Водночас олень порізався. За словами пари, калюжа крові відправила килим у сміттєвий бак.
О'Доннелл сказав, що добре, що дружина не сиділа під вікном, де зазвичай шиє / Фото Colin O'Donnell
У цій місцевості часто зустрічаються олені
О'Доннелли постійно бачать оленів біля свого будинку, хоча чоловік зазначив, що зазвичай ті не вламуються в їхній будинок. З усім тим, олені досить поширені, тому вони обережні за кермом і навіть іноді бачать, як тварини підходять близько до вікон.
У заяві Департаменту природних ресурсів зазначено, що в Гемптоні досить велика популяція оленів у передмісті, тому олені часто зустрічаються навколо будинків по сусідству. Але такі випадки у Нью-Брансвіку – рідкість.
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