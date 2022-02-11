Одружили 160 пар собак: навіщо американка влаштувала грандіозне собаче весілля
Джерело:People
Жінка на ім'я Леслі Еллісон-Сі мріє побити рекорд Гіннеса та влаштувати найбільше собаче весілля у світі. Цього разу їй майже вдалося зібрати необхідну кількість хвостатих.
Світовий рекорд з самої великої весільної церемонії для собак становить 178 пар.
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Рекорд побити не вдалося
У США популярні собачі весілля / Фото Fetch portraits
Усе почалося у 2008 році, коли німецька вівчарка, що належала Леслі, "вийшла заміж" за золотистого ретривера Бадді.
Я люблю собак і я люблю весілля,
– розповідає жінка.
Леслі зібрала песиків для церемонії у Вілла Парк, що в Іллінойсі. На церемонії зібралося 160 пар – що трішки не "дотягнуло" до рекорду.
Песик-учасник церемонії / Фото Marci J. Watts
Спеціальний служник "обвінчав" собак, після чого песики викрикували своє "так" – тобто голосно гавкали.
Після церемонії гостям запропонували спеціальну їжу – "шампанське" з козячого молока та торт зі смаком кероба, який можна давати собакам.
Мета Леслі – одружити 1000 пар собак наступного разу / Фото Tanua Boutin
У результаті церемонії учасникам вдалося зібрати понад 4 тисячі доларів на благодійність.
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