Одружили 160 пар собак: навіщо американка влаштувала грандіозне собаче весілля

Жінка на ім'я Леслі Еллісон-Сі мріє побити рекорд Гіннеса та влаштувати найбільше собаче весілля у світі. Цього разу їй майже вдалося зібрати необхідну кількість хвостатих.

Світовий рекорд з самої великої весільної церемонії для собак становить 178 пар.

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Рекорд побити не вдалося



У США популярні собачі весілля / Фото Fetch portraits

Усе почалося у 2008 році, коли німецька вівчарка, що належала Леслі, "вийшла заміж" за золотистого ретривера Бадді.

Я люблю собак і я люблю весілля,

– розповідає жінка.

Леслі зібрала песиків для церемонії у Вілла Парк, що в Іллінойсі. На церемонії зібралося 160 пар – що трішки не "дотягнуло" до рекорду.



Песик-учасник церемонії / Фото Marci J. Watts

Спеціальний служник "обвінчав" собак, після чого песики викрикували своє "так" – тобто голосно гавкали.

Після церемонії гостям запропонували спеціальну їжу – "шампанське" з козячого молока та торт зі смаком кероба, який можна давати собакам.



Мета Леслі – одружити 1000 пар собак наступного разу / Фото Tanua Boutin

Звісно, собаче "весілля" – це усього лиш розвага. Під час цього заходу організаторка влаштовує збір коштів для притулків, а також

У результаті церемонії учасникам вдалося зібрати понад 4 тисячі доларів на благодійність.

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