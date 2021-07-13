Майже два десятки слонів протягом року мандрують Китаєм і вже пройшли відстань у 500 кілометрів. Втім, нещодавно один із самців відбився від загальної зграї і став прямувати містами окремо.

У червні 2021 року самець, що важить 1,8 тонни, відокремився від стада. За цей час він самостійно подолав понад 190 кілометрів.

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Один зі слонів-мандрівників відбився від зграї

Наодинці слон мандрував протягом місяця. Виживав він за рахунок їжі, яку виділяло місцеве населення. Минулого тижня слон затримався поблизу жилих районів.

Через ризик для громадської безпеки його вирішили відловити і відправити додому. Його дім – заповідник Сишуанбаньна.



Слон, який відбився від загальної зграї / Фото з CNN

Ветеринари оглянули слона-мандрівника: у нього не виявили жодних зовнішніх ушкоджень. Тим часом інша частина стада все ще подорожує провінцією Юньнань, вільно пересуваючись полями, селами і великими містами.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina ®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дізнайтеся Чому група слонів понад рік мандрує Китаєм

Мандрівні слони у Китаї: головне

Навесні 2020 року близько 20 слонів вирішили вийти із національного природного заповідника Сішуанбаньна. Вони стали рухатися на Північ, не оминаючи містечок і не боячись людей.

У групі, яка вже понад рік подорожує 16 – 17 дорослих слонів. За час мандрів у зграї також народилися два слоненяти.

Слони заходять у міста та села, щоб підживитись. Вони навчилися вибивати двері, інколи набігають на торгові ятки і крадуть їжу.



Мандрівні слони, які зайшли у місто / Фото з CNN

У Китаї мандри слонів стали справжньою сенсацією, за якою слідкують тисячі любителів тварин. Влада навіть перекривала дороги, щоб направити слонів безпечним маршрутом.

Влада намагається відводити стадо від населених пунктів за допомогою харчових приманок і загороджень.