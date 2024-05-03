Церемонію присвятили чотирилапим під час війни: в Одесі попрощалися з собакою Кєтті
Джерело:ДСНС Одещини
2 травня в Одесі попрощалися з собакою Кєтті. Він трагічно загинув від ракетного удару, завданого російськими військами 29 квітня.
Кєтті був поранений біля узбережжя Чорного моря, і загинув на місці. Саме там і зібралося багато людей, аби вшанувати загиблих у війні тварин.
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В Одесі попрощалися з собакою Кєтті
Як зазначили в ДСНС, касетна ракета окупантів поцілила в один з об'єктів на узбережжі Чорного моря. Собака помер на місці від отриманих травм.
На місці тієї страшної події пройшла церемонія прощання, яка присвячена усім домашнім улюбленцям та чотирилапим, що несуть службу у різних бойових підрозділах, шукають і рятують людей під завалами, допомагають розміновувати країну та віддають свої життя – заради людей,
– зауважили у ДСНС.
Кінологічні розрахунки силових структур разом із господарями та просто небайдужими одеситами – прийшли підтримати Кєтті та віддали честь і вшанували пам'ять усіх тварин, які стали жертвами війни.
Церемонію присвятили чотирилапим під час війни / Фото ДСНС Одещини
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: коротко
- 29 квітня о 18:25 оголосили повітряну тривогу, а вже об 18:27 жителі Одеси почули гучний вибух. Росіяни завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, загинули шість людей та постраждали 32.
- В наслідок ворожого обстрілу є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Загорівся "замок Ківалова", який також відомий як "замок Гаррі Поттера".
- Також внаслідок атаки було травмовано колишнього народного депутата Сергія Ківалова.